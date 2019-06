Villo biedt vanaf deze zomer ook elektrische fiets aan SZM

13 juni 2019

17u28 0 Brussel Villo springt mee op de kar en biedt vanaf deze zomer ook elektrische fietsen aan. Het Brusselse deelsysteem heeft in tegenstelling tot andere merken wel vaste standplaatsen. Gebruikers kunnen voor 4,15 euro extra op hun Villo-abonnement een draagbare batterij kopen die ze kunnen aansluiten op de fiets.

Deze zomer start Villo ook met elektrische fietsen. Dat meldt uitbater JCDecaux donderdag. Om een gele fiets van Villo te kunnen gebruiken heb je wel een abonnement nodig van 34,7 euro per jaar. Het eerste halfuur dat je met de fiets rijdt is gratis. Als je de fiets niet ‘op tijd’ terugbrengt dan kost het tweede halfuur 0,50 euro. Het 3de half uur kost 1 euro en de tijd erna is 2 euro per half uur. Als je na 24 uur de Villo nog niet hebt teruggeplaatst aan één van de 360 stations, dan wordt de garantie afgetrokken.

4,15 euro extra per maand

Vanaf de zomer kan je voor 4,15 euro extra per maand ook een draagbare batterij krijgen die je kan aansluiten op 1.800 van de 5.000 Villo fietsen. Een opgeladen batterij kan één tot twee uur meegaan, wat goed is voor 8 tot 10 kilometer, daarna moet je die zelf weer opladen. De sportievelingen onder ons kunnen wel nog de elektrische exemplaren van de Villo-fietsen gebruiken zonder batterij.

Nieuwe app

Naast de lancering van de e-Villo komt er ook nog een nieuwe app en website. Die geeft de gebruikers de mogelijkheid om zich online te abonneren, fietsen te ontgrendelen en stations te lokaliseren met beschikbare fietsen of vrije plaatsen waar je je fiets kan achterlaten.

De nieuwigheden zijn een gevolg van het akkoord dat de Brusselse regering vorig jaar sloot met JCDecaux.