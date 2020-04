Villa Samson wordt ontspanningsruimte voor zorgpersoneel UZ Brussel JCV

02 april 2020

11u58 0 Brussel Door de cornacrisis gaat het UZ Brussel extra psychosociale ondersteuning bieden aan haar personeel om zo om te gaan met de mentale druk. Een onderdeel daarvan is dat de Villa Samson op de ziekenhuiscampus nu ook ingezet wordt als mentale rustplek voor het personeel.

In de Villa Samson kunnen jonge en oudere patiënten normaal terecht voor contact met hun huisdieren. Zieken kunnen er even weg uit de ziekenhuisomgeving om zo contact te hebben met hun huisdier of ze kunnen dierentherapie ondergaan met een van de aanwezige huiskatten.

De coronacrisis zorgt ook voor stress bij het zorgpersoneel van het UZ. Daarom wordt de Villa nu ingezet als mentale rustruimte voor het personeel. Zij kunnen er eveneens genieten van het gezelschap van de katten. Deze week werd er ook een speciale zentuin ingericht.

Vorige week raakte al bekend dat het UZ geld inzamelt om therapeuten te bekostigen om het eigen personeel bij te staan tijdens de coronacrisis. De crisis legt namelijk een zware mentale last op het zorgpersoneel, zo waarschuwde CEO Marc Noppen toen.