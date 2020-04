Vijftiental krakers vandaliseert huurwoning, maar eigenaar staat machteloos door coronacrisis: “Heel het huis ruikt naar urine” SHVM RDK

23 april 2020

16u28 3 Brussel Een eigenaar van een huurwoning in Anderlecht is ten einde raad. Sinds drie dagen verblijven er namelijk zo’n vijftien krakers in z’n woning. Maar door het besluit dat werd uitgevaardigd door Brussels minister-president Rudi Vervoort, dat zegt dat er een algemeen verbod op uithuiszetting geldt tot het einde van de lockdown, staat de man voorlopig machteloos. “De krakers staan tegen de muren te plassen, waardoor het hele huis naar urine ruikt.”

De huurwoning in de Scheutveldstraat in Anderlecht zou binnenkort volledig gerenoveerd worden. De eigenaar van de woning, die zelf afkomstig is uit Hasselt, bleef er overnachten om aan de renovatiewerken te beginnen. “De bedoeling was om volgende maand een nieuw dak te plaatsen en allerhande werken uit te voeren. Omdat het toch een eindje van bij mij thuis is, besliste ik om er te blijven overnachten op een bedje.”

Junkies

De man keerde even terug naar huis, en moest enkele dagen later per toeval in Anderlecht zijn. “In de Brusselse gemeente heb ik verschillende huurhuizen. In een van die huizen moest ik een nieuwe boiler plaatsen. Iemand vroeg me: ‘Wordt je huis in de Scheutveldstraat opnieuw verhuurd? Want ik zie er een aantal mensen binnen en buiten lopen.’ Ik ben onmiddellijk gaan kijken en moest constateren dat de voordeur stuk gemaakt werd. Binnen was op dat moment niemand aanwezig. Wel zag ik aan aantal matrasjes op de grond liggen.”

Er lopen constant mensen binnen en buiten. Het gaat al om een vijftiental personen. De buren klagen over geluidsoverlast en menen dat er drugs gebruikt wordt Eigenaar huurwoning

De eigenaar belde vervolgens de politie op, maar niet veel later kwamen twee mannen de woning binnengewandeld. “En dat in een vreemde toestand, wat me doet vermoeden dat het om junkies gaat. Ze spraken geen Nederlands. Een van hen sprak gebrekkig Frans. Toen is het me gelukt om de twee er buiten te krijgen. Om te voorkomen dat ze zouden terugkeren en opnieuw zouden binnenbreken, barricadeerde ik de deur. Maar toch sloegen ze erin om even later opnieuw de woning te betreden.”

Urine

“Ondertussen lopen er constant mensen binnen en buiten. Momenteel gaat het al om een vijftiental personen. De buren klagen over geluidsoverlast en menen dat er drugs wordt gebruikt. Toen ik laatst een kijkje ging nemen en door de deur keek, zag ik hoe een man tegen de muur van de gang stond te plassen. Door de renovatiewerken zijn er geen toiletten meer aanwezig in de woning. De krakers staan dus tegen de muren te plassen, waardoor het hele huis naar urine ruikt.”

Niet enkel maken de krakers zich volgens de man schuldig aan vandalisme. Ook de verschillende werkmaterialen die nodig waren voor de renovaties zijn verdwenen. “In de woning stonden zaag- en elektriciteitsmachines, wat me enkele duizenden euro’s heeft gekost. Ook de voordeur komt makkelijk neer op een bedrag tussen de 2.000 en 3.000 euro. Ik denk er nu aan om een gepantserde voordeur te plaatsen, maar ik vrees dat dat niet zal lukken. Ze zullen me namelijk opnieuw wegjagen. Ze staan me letterlijk voor m’n ogen te bestelen.”

Organisatie

De man nam ondertussen al contact op met de vrederechter. Die adviseerde hem om een advocaat onder de arm te nemen. “Maar zelfs de politie zegt dat ik niets kan doen. Je kan hen aanklagen, maar dat heeft geen zin. Ook de elektriciteit en het water mag ik niet afsluiten. Volgens Natascha Van Steen, wiens leegstaand rusthuis in Sint-Jans-Molenbeek momenteel eveneens bezet wordt door krakers, zou het gaan om een organisatie die de huizen in het oog houdt en er vervolgens een aantal krakers plaatst. Ik weet zelfs niet wie die mensen zijn.”

Lockdown

Burgemeester Fabrice Cumps schijnt zelf niet geheel op de hoogte te zijn van de situatie, maar verwijst naar het besluit dat op 17 maart 2020 werd uitgevaardigd door Brussels minister-president Rudi Vervoort. Dat besluit zegt dat er een algemeen verbod op uithuiszetting geldt tot het einde van de lockdown. Ook krakers mogen de komende weken dus niet uit een gekraakt pand worden gezet.