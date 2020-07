Vijftien toeristische attracties bieden zomerinitiatieven met ‘Festival van Activiteiten’ JCV

16 juli 2020

17u35 0 Brussel Een vijftiental bekende Brusselse attracties, zoals Mini Europa, de Basiliek van Koekelberg, het Atomium of Brussels By Water, hebben donderdag hun collectief ‘Breathe With Brussels’ voorgesteld. Samen bieden ze hun zomerinitiatieven aan als een festival van activiteiten om zo de moeilijke tijden na de coronacrisis door te komen.

De leden willen inspelen op de trend van vakantie in eigen land. Door toerisme in eigen land te promoten, willen ze hun sector nieuw leven inblazen.

Een heleboel van hun activiteiten, waarvan de meeste in openlucht, zijn vanaf nu terug te vinden op de website www.breathewithbrussels.be. De verschillende actoren van het nieuwe collectief willen het enorme potentieel van de outdoor-activiteiten in de hoofdstad ten volle benutten. Daarom staat het collectief ook open voor andere toerismespelers die zich nog willen aansluiten bij hun festival. Het aanbod is nu nog beperkt, maar doorheen de zomer zal het verder uitgebreid worden met nieuwe initiatieven en samenwerkingen.