Vijftien mondmaskers gestolen uit Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola SHVM

20 maart 2020

10u01 0 Brussel Net als in verschillende andere ziekenhuizen zijn ook in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola mondmaskers gestolen sinds het begin van de Covid-19 epidemie. Het ziekenhuis roept bedrijven dan ook op mondmaskers te doneren aan de ziekenhuizen.

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel kwam enkele weken geleden tot de vaststelling dat er plots een aantal mondmaskers verdwenen waren uit de voorraad. “Hoewel het maar om vijftien maskers gaat, hebben we sinds het begin van de epidemie de veiligheidsmaatregelen verscherpt”, zegt algemeen directeur ad interim Dirk Thielens. “De voorraad die we nu hebben, wordt zorgvuldig beheerd. We verwachten verschillende leveringen van mondmaskers. We vragen alle sectoren en bedrijven die beschikken over mondmaskers om deze te doneren aan de ziekenhuizen, zodat onze zorgmedewerkers zichzelf en de patiënten kunnen beschermen.”

Om de voorraad mondmaskers preventief aan te vullen en het dreigende tekort te voorkomen, lanceerde Santhea, de werkgeversfederatie van de Waalse en Brusselse gezondheidsinstellingen, een inzameloproep voor maskers en medisch materiaal, waaronder mondmaskers van het type FPP2, beschermende schorten en gesloten veiligheidsbrillen.