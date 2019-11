Vijftal voor rechter voor uitbaten cannabisplantage WHW

19 november 2019

14u30 0 Brussel Vijf mannen die betrokken waren bij een cannabisplantage riskeren tussen 30 maanden en 4 jaar cel. Eén van hen zou de plantage van zo’n 1.000 planten uitgebaat hebben en de andere vier zouden enkel opgetrommeld zijn om te oogsten.

Een anonieme tipgever verwittigde in september 2017 de politie van de mogelijke aanwezigheid van een cannabisplantage in een loods langs de Neerstalsesteenweg. De politie besloot het gebouw in de gaten te houden en merkte op dat een buurtbewoner meermaals per dag de loods bezocht. Op 27 september 2017 doken er ook twee witte bestelwagens met Nederlandse nummerplaten op. De buurtbewoner en de vier inzittenden gingen een hele tijd heen en weer tussen de loods en de bestelwagens en toen de agenten zagen hoe uit één van de bestelwagens een cannabisplant viel, gingen ze tot actie over en pakten het vijftal op. In de loods trof de politie de overblijfselen van een professionele plantage van zo’n 1.000 planten aan, verdeeld over vier ruimtes.

Buurtbewoner, A.O., die de leidende figuur achter de plantage zou geweest zijn, riskeert 4 jaar cel. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. Tegen de andere vier verdachten werden gevangenisstraffen van 30 maanden geëist maar hun advocaten vroegen de vrijspraak. “De aangetroffen cannabisplanten zijn niet geanalyseerd, er is dus niet bewezen dat zij een illegaal THC-gehalte hadden en deze feiten strafbaar waren”, klonk het. “Bovendien werden onze cliënten enkel ingeschakeld om die loods leeg te halen, met de kweek van die planten hadden ze niets te maken.” Uitspraak op 17 december.