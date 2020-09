Vijfkoppige mensensmokkelbende riskeert tot 7 jaar cel Wouter Hertogs

11 september 2020

21u32 1 Brussel Vijf Soedanese jongemannen die deel zouden uitgemaakt hebben van een bende mensensmokkelaars riskeren 3 tot 7 jaar cel. Tussen april en december 2019 zouden de vijf tientallen transmigranten op vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk proberen zetten hebben. Daarvoor zouden ze bedragen van 500 tot 1.200 euro gevraagd hebben.

Spilfiguur ‘Tupac’ en andere verdachten verbleven in een huis in Oudergem dat toebehoort aan het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen. Het Burgerplatform noch haar leden worden verdacht of vervolgd maar de bendeleden zouden wel misbruik gemaakt hebben van de gastvrijheid die ze kregen. Vanuit de woning in Oudergem zouden ze bijna dagelijks afgezakt zijn naar het station Brussel Noord, om daar transmigranten op te pikken. Die begeleidden ze vervolgens via het openbaar vervoer naar snelwegparkings over het hele land, waar ze de migranten zouden geholpen hebben om zich te verbergen in vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk reden. “De slachtoffers werden niet alleen in de laadruimte verborgen, maar ook in een materiaalruimte onderaan de vrachtwagen”, zei de parketmagistraat. “Dat is uiterst gevaarlijk want wie zich daarin verbergt, heeft bij een ongeval geen enkele overlevingskans. Bij de transmigranten die gesmokkeld werden, bevonden zich ook vaak minderjarigen.”

Vrachtwagens

Vaak verstopten de bendeleden de transmigranten op verschillende vrachtwagens, in de hoop dat minstens één transport zou aankomen, aldus nog het parket: “Voor hun transport moesten de slachtoffers 500 tot 1.200 euro betalen. In een eerste fase moesten ze betalen voor hun vertrek, later pas na hun aankomst.” Nog volgens het parket waren de bendeleden zelf ook eerst kandidaten om te vertrekken maar schakelden ze zich vervolgens in als smokkelaar, eerst als helper maar later ook als leider. Zo zou ‘Tupac’ eind oktober zelf naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken zijn, nadat hij lucht kreeg van het onderzoek naar hem, en zou een ander bendelid nadien zijn als spilfiguur hebben overgenomen.

Het parket vorderde vrijdag 7 jaar cel tegen ‘Tupac’, 5 jaar tegen zijn vervanger en 3 jaar tegen drie andere verdachten. Hun advocaten vroegen met aandrang de vrijspraak. “Er zit in het dossier geen enkel concreet bewijs dat deze mensen mensensmokkelaars zijn, nog minder dat ze een bende vormen, en al helemaal niet dat ze hier geld zouden aan verdiend hebben”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Ze hebben alleen andere transmigranten zoals zij geholpen in hun pogingen naar het Verenigd Koninkrijk te geraken. De strafwet is niet bedoeld voor deze mensen maar wordt hier misbruikt om transmigranten af te schrikken.” Uitspraak op 9 oktober.