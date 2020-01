Vijfjarig kind zwaargewond na val uit raam derde verdieping in Elsene SHVM

04 januari 2020

20u33 14 Elsene Een kind van vijf jaar oud is zaterdagavond rond 19 uur uit het raam van een appartement gevallen op de derde etage. Het kind werd met spoed naar het Saint-Luc ziekenhuis overgebracht. Dat bevestigt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

Het ongeval vond plaats op het Flageyplein in Elsene. Om een nog onbekende reden viel een kind van vijf jaar oud er uit het raam van een appartement, dit vanop de derde verdieping. Volgens de politie zou er geen kwaad opzet in het spel zijn. Maar hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt momenteel onderzocht.

Het slachtoffer werd onmiddellijk naar het Saint-Luc ziekenhuis overgebracht samen met de moeder.