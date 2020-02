Vijfhoek wordt proeftuin voor nieuw mobiliteitsplan: “Verkeer uit de wijken halen” JCV

21 februari 2020

15u54 0 Brussel Het centrum van Brussel wordt het eerste gebied waar het Gewestelijk mobiliteitsplan Good Move in de praktijk zal worden gebracht. Concrete acties zijn er nog niet, eerst komt er een bevraging van bewoners en betrokkenen.

Good Move is het grote mobiliteitsplan van het Gewest en dat moet door de gemeenten in de praktijk worden gebracht. Brussel springt nu als eerste op de kar en wil de ruimte binnen de Kleine Ring eerst aanpakken. “We willen een bruisende stad, met gezonde lucht en veilige straten”, zegt mobiliteitsschepen Bart Dhondt (Groen). “Brussel heeft nog veel potentieel om een betere stad te worden om in te leven. Daarom lanceren we nu de roadmap om Good Move in de praktijk te brengen.”

Wat het plan in de praktijk met zich mee zal brengen, is nog niet duidelijk. Op concrete maatregelen is het nog wachten tot de zomer van volgend jaar. Eerst wil de stad een uitgebreide bevraging opzetten bij alle betrokken partijen. De bewoners zullen hun stem kunnen laten horen via wijkvergaderingen, een formulier op het internet en persoonlijke interviews. Op basis daarvan zal dan duidelijk moeten worden water effectief zal veranderen in de stad.

Levenskwaliteit

De grote lijnen van Good Move liggen wel al vast. “We willen in de eerste plaats een betere levenskwaliteit in de stad”, zegt gewestelijk mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). “Om dat te doen moeten we de mobiliteit aanpakken. Nu is 70 procent van de openbare ruimte nog voorzien voor auto’s. Dat moeten we herdenken en plaats maken voor pleinen en plaats om kinderen te laten spelen en leren fietsen bijvoorbeeld.”

Daarom moeten er alternatieven komen voor de wagen en wordt bijvoorbeeld autodelen aangemoedigd. “Maar we gaan ook het doorgaand verkeer weren uit de wijken”, zegt Van den Brandt. “De bedoeling is om voor elke weggebruiker een aantal assen te maken waar ze terecht kunnen. De Vijfhoek is nu de eerste plaats waar dat uitgewerkt zal worden. Het is dan ook symbolisch erg belangrijk dat de Stad Brussel hier het voortouw in neemt.”