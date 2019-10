Vijfde editie van Brussels Canal Run zet kanaalwijk in de kijker SZM

13 oktober 2019

00u21 0 Brussel De 5e editie van de “Brussels Canal Run” bracht op zaterdag weer de wijken aan het kanaal meer in de kijker. Het volledige parcours loopt langs de oevers van het kanaal tussen Molenbeek en Anderlecht.

De ‘Brussels Canal Run’ is een loopwedstrijd voor jong en oud, beginneling of amateur, Brusselaar of niet,” zo zegt de organisatie zelf. Er zijn vier mogelijke afstanden: een start kidsrun van 1 km en dan nog de mogelijkheid om 4, 9, of 13 km mee te lopen. De start en aankomst van de wedstrijd waren op de Mariemontkaai.

Tijdens de Canal Run is de bedoeling vooral om de kanaalwijken in de kijker te zetten. Het vlakke en toegankelijke parcours is zowel langs de industriële centrumwijken als de landelijke buitenwijken van Brussel. Duizend lopers legden het parcours af tussen Molenbeek en Anderlecht.