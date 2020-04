Vijf wagens in brand gestoken in Anderlecht JCV

12 april 2020

09u42 0 Brussel Afgelopen nacht zijn er in de gemeente Anderlecht vijf wagens uitgebrand na de rellen van zaterdag. Er werd ook met stenen naar het commissariaat op het Raadsplein gegooid.

Grote onlusten bleven uit, hoewel de politie daarvoor vreesde na de rellen van zaterdag. Daarbij werden uiteindelijk 43 mensen opgepakt. “Het is relatief rustig gebleven”, zegt burgemeester Fabrice Cumps. “Rond 22 uur was er een opflakkering aan het commissariaat op het Raadsplein. Daar is met stenen naar de ramen gegooid. De politie is tussengekomen en had de situatie snel weer onder controle. We hebben ook weet van vijf voertuigen die in brand zijn gestoken.”

Bij de rellen werd een voertuig van de politie door relschoppers geplunderd. Daarbij werd een dienstwapen gestolen. “Daar zijn we nog naar op zoek”, zegt Cumps. “De politie is bezig met de analyse van de beelden.”

De rellen begonnen zaterdag omstreeks 14 uur en speelden zich voornamelijk af in de buurt van het metrostation Clemenceau en het Raadsplein in Anderlecht. Ze kwamen er nadat vrijdagnacht een 19-jarige met zijn scooter frontaal botste op een politievoertuig na een achtervolging. Er is een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval.

