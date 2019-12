Vijf mensen opnieuw vrijgelaten na grootscheepse politieactie SHVM

13 december 2019

13u34 0 Brussel Van de 15 mensen die woensdag werden opgepakt tijdens een grootscheepse politieoperatie in het Brusselse, heeft de onderzoeksrechter er vijf onder aanhoudingsbevel geplaatst. Vijf anderen werden in verdenking gesteld maar vrijgelaten onder voorwaarden. Zo meldt het parket van Brussel.

De actie reikte volgens onze informatie van het Waalse La Hulpe tot Aalst en liep doorheen verschillende Brusselse gemeenten. Aan de actie namen zo’n 180 politieagenten deel. In Oudergem viel de politie binnen in een woning in de Pierre Schoonjansstraat. Ook in Schaarbeek en Vorst werden cannabisplantages ontdekt en ontmanteld. De politie ontdekte tijdens de actie zeven cannabisplantages, met een totaal van 2.586 cannabisplanten. Daarnaast trof de politie 14 kilogram cannabis aan die klaar was voor verkoop. Naast de cannabisplanten nam de politie tevens 4 wagens in beslag en een grote som geld.