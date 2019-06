Vijf gewonden op dak winkelcentrum Docks SZM

04 juni 2019

22u19 3

Op het dak van het winkelcentrum Docks was er vanavond een evenement met een 100-tal mensen in een tent. “Rond 21 uur is de tent weggewaaid en zijn er zo’n vijf mensen daarbij gewond geraakt”, dat zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. Twee autopompen, drie ziekenwagens en één Mug kwam ter plaatse. Niemand is in levensgevaar, maar twee personen werden bij voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Voor de rest werden door de storm een tiental andere interventies gedaan. Vooral takken en bomen kwamen op de openbare weg terecht. Verder was er één lediging van een kelder bij een particulier.