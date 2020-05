Vijf gespecialiseerde ploegen politiezone Brussel-West controleren dagelijks reizigers op dragen van mondmaskers: “Overgrote meerderheid draagt effectief masker of sjaal” SHVM

17u37 0 Brussel De politiezone Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem/Jette/Ganshoren/Koekelberg) zet sinds de invoering van de maatregel omtrent het verplicht dragen van een mondmasker op openbaar vervoer dagelijks vijf gespecialiseerde ploegen in om die naleving te controleren. Een dag na die invoering blijkt dat het overgrote merendeel van de reizigers die maatregel naleeft. “Slechts een beperkt aantal reizigers was niet op de hoogte van de verplichting en gaven aan de berichtgeving in de media niet te volgen”, klinkt het bij de politiezone.

Op 4 mei 2020 werd het dragen van een mondmasker, sjaal of iets anders om je neus en mond te bedekken verplicht op openbaar vervoer, in de stations, op de perrons en aan haltes. Om na te gaan of elke reiziger boven de twaalf jaar oud zich daar effectief aan houdt, controleren vijf ploegen van de TECOV-brigade van de politiezone Brussel-West dagelijks de verschillende metrostations, tram- en bushaltes om de reizigers extra te sensibiliseren. Dat doet ze in samenwerking met de veiligheidsagenten van de MIVB op haar grondgebied. “We werken op regelmatige basis samen, maar het is nu belangrijker dan ooit om de handen in elkaar te slaan en de veiligheid van iedereen te garanderen”, zegt de coördinator van de sectie TECOV.

Sensibilisering

Personen die niets bij zich hebben om hun neus en mond te bedekken, mogen de stations niet binnenwandelen. “We vragen hen dan om een mondmasker aan te schaffen of zich te voorzien van een sjaal of iets anders.” Ook personen die op de bus, tram of metro zitten en hun mond en neus niet kunnen bedekken, moeten het voertuig verlaten.

Voorlopig deelt de politie nog geen boetes uit. “In een eerste fase sensibiliseren we de gebruikers op het openbaar vervoer en verbaliseren we hen niet”, benadrukt de politie. “In de loop van de week zullen we echter starten met het sanctioneren van overtredingen met een boete van 250€.”

Overgrote meerderheid

Tijdens de controles merkte de politie op dat heel wat mensen zich aan die maatregel houden. “Na een eerste dag van controle, kunnen we enkel de reizigers feliciteren”, klinkt het. “De overgrote meerderheid draagt effectief een masker of sjaal voor de neus en mond. Sommige onder hen dragen hun masker of sjaal echter niet correct en laten bijvoorbeeld hun neus onbedekt. Anderen hadden dan weer een masker op zak, maar niet op. De regels werden telkens opnieuw verduidelijkt.”

“Slechts een beperkt aantal reizigers was niet op de hoogte van de verplichting en gaf aan de berichtgeving in de media niet te volgen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zijn naasten sensibiliseert voor het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer en op plaatsen waar de regels van social distancing niet kunnen worden gegarandeerd.”