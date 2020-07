Vijf Brusselse scholen krijgen nieuwe speelplaats JCV

02 juli 2020

14u58 0 Brussel Vijf Brusselse scholen mogen uitkijken naar een vernieuwde speelplaats. Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft daarvoor bijna een half miljoen aan middelen vrijgemaakt.

De vijf schoolspeelplaatsen komen er in het kader van het project BuitenSpel. In totaal gaat het om een investering van 481.301 euro aan subsidies. De scholen die deze keer geselecteerd werden, zijn het Atheneum GO! for Business in Sint-Jans-Molenbeek, het GO! Tehuis en de basisschool van het Atheneum Etterbeek, de Gemeentelijke basisschool Everheide in Evere, de lagere school van het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht en de Sint-Jozefschool in Evere.

Voor leerlingen van een school en voor de kinderen uit de buurt ervan geeft een vernieuwde, creatieve speelplaats nieuwe impulsen om te spelen, zich uit te leven en ook te leren, aldus Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. “Het subsidiekader ‘Buitenspel’ is bijzonder succesvol. Al voor 108 schoolspeelplaatsen werden subsidies goedgekeurd.”