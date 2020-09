Vijf Brusselse restaurants schakelen een week lang over op veggie: “Als gerecht goed is klaargemaakt, maakt het niet uit of er vlees of plantaardig product in zit” JMBB

29 september 2020

15u18 0 Brussel 38 Belgische restaurants toveren hun bestaande vleesgerechten vanaf 1 oktober een week lang om tot een vegetarische versie. De plantaardige producten komen van Greenway, take-away en extra promotie voor het initiatief verlopen via Deliveroo.

“Met Greenway hebben we vier restaurants en zijn we al twintig jaar pionier op het vlak van plantaardige voeding in België”, geeft oprichter Paul Florizone aan. “We willen met de producten die we in ons restaurant aanbieden en tot in de supermarkten brengen, aantonen dat plantaardig even lekker is als vlees.” Deliveroo, een grote winnaar van de coronacrisis, reageerde enthousiast op het voorstel van Greenway en zal de deelnemende restaurants vanaf 1 oktober extra belichten via hun platform.

Toegankelijk

Ook de reactie van de horeca was erg positief, vertelt Florizone. “De meeste zaken reageerden verrast omdat ze met onze producten een pizza of taco konden maken die even lekker is als het origineel. We hopen dat dat enthousiasme zal doorsijpelen naar de klant, om zo meer en meer mensen te doen overschakelen op veggie. Ook is dit initatief een toegankelijke manier om een breder publiek haar steentje te laten bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering.”

Greenway wil het niet bij deze week houden. “We willen meer en meer horecazaken in het verhaal betrekken door hen producten aan te bieden zoals vegangehakt. Op die manier kunnen we steeds meer vegan- en veggieopties op het menu doen verschijnen.”

De vijf restaurants die zich achter het initiatief scharen, zijn Otomat, Poule & Poulette, Ellis Gourmet Burger, Donki en Bahn Mi.