Vijf Brusselse influencers dienen klacht in na doodsbedreigingen SHVM

21 november 2019

16u42 2 Brussel Een vijftal influencers uit het Brusselse hebben klacht ingediend bij de politie nadat ze naar eigen zeggen met de dood bedreigd worden op sociale media. Zes van de verdachten konden intussen al geïdentificeerd worden, laat het parket weten.

Een van de influencers is een Brusselse jongedame die zo’n 66.000 volgers heeft op Instagram. Een ander slachtoffer is een make-up artieste op Youtube en heeft zo’n 9.000 volgers op het kanaal. Beiden zouden, net als de drie andere slachtoffers, via hun sociale mediakanalen een reeks bedreigingen en beledigingen ontvangen hebben. In enkele van die boodschappen zou de afzender hen duidelijk gemaakt hebben dat hij of zij zich verheugde op hun overlijden. Ook familieleden van de influencers zouden bedreigd geweest zijn.

Het onderzoek is nog lopende.