Vijf bewoners van woonzorgcentrum ‘Albert de Latour’ overleden aan corona Wouter Hertogs

04 april 2020

11u25 0 Brussel Vijf van de zeven bewoners van het woonzorgcentrum ‘Albert de Latour’ die vorige week besmet werden met het coronavirus, zijn overleden. Twee anderen zijn genezen. Dat meldt La Capitale.

Vorige week raakten zeven van de 115 bewoners van het Schaarbeeks woonzorgcentrum ‘Albert de Latour’, dat beheerd wordt door het OCMW, besmet met het coronavirus. Vijf van de zeven ouderen zijn overleden, de andere twee bewoners die waren opgenomen in het ziekenhuis zijn inmiddels genezen en teruggekeerd naar het woonzorgcentrum.

“Sindsdien heeft er zich geen andere besmetting voorgedaan,” zegt Pierre-Benoît Sepulcher, woordvoerder van het OCMW in Schaarbeek. “Besmette personen worden opgenomen in het ziekenhuis en daar verzorgt. Hier nemen we op dit moment geen extra maatregelen.”