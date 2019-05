Vijf architectenteams strijden voor de vernieuwing van het Kaaitheater SZM

24 mei 2019

17u55

Bron: Belga 0 Brussel Vijf architectenbureaus gaan tegen elkaar strijden voor de vernieuwing van het Brusselse Kaaitheater. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) vrijdag bekendgemaakt. Het is aan de volgende regering om een winnaar aan te duiden. De werken, die in totaal 21,5 miljoen euro zullen kosten, starten ten vroegste in 2022.

Er zijn al langer plannen voor een grondige renovatie van het Brusselse Kaaitheater, gelegen aan de Kanaalzone naast KANAL Centre Pompidou. Het was de bedoeling om de werken (o.a. de renovatie van de huidige grote zaal en de oprichting van een tweede danszaal) in 2020 te starten. Maar de winnaar van de overheidsopdracht botste op juridisch verzet en de Raad van State schorste de opdracht.

Er werd een nieuwe opdracht in de markt gezet. Uit 45 kandidaturen heeft een selectiecommissie nu 5 architectenbureaus geselecteerd: 360 architecten, aaa-architectuuratelier ambiorix, Assemble Studio, BRUTHER en NU architectuuratelier/CRIT. Deze vijf bureaus mogen in september een eerste schets indienen. Het is aan de volgende Vlaamse regering om een winnaar aan te duiden.

De werken zullen ten vroegste van start gaan in 2022 en de activiteiten van het Kaaitheater zullen minstens tijdens een deel van de werken plaatsvinden op een alternatieve locatie.

Intussen is de laad- en loskade door KANAL overgedragen aan het Kaaitheater. Op die manier kan het Kaaitheater een bijkomende publiekstoegang krijgen. “Zo wordt het logistieke probleem van het Kaaitheater opgelost en komt er bovendien extra ruimte voor een noodzakelijk uitbreiding van de nieuwe zaal en repetitiestudio’s. Op die manier kan Kaaitheater een transformatie krijgen tot een volwaardige hedendaagse theaterinfrastructuur in een omgeving die met museum KANAL snel tot de verbeelding zal spreken als nieuwe troef voor de buurt en de hele stad”, zegt minister Gatz.