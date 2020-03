Vijf appartementen onbewoonbaar na brand in Molenbeek Margo Koekoekx

14 maart 2020

09u49 0 Brussel In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde het in een appartementsgebouw in Molenbeek in de Mettewielaan. Om 00u30 ging de brandweer ter plaatse. Nog geen uur later was de brand op de vierde verdieping onder controle. Resultaat: vijf appartementen zijn onbewoonbaar en drie personen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

“Op het hoogtepunt van de interventie waren er een 60 tal brandweermannen en -vrouwen ter plaatse met onder andere 8 autopompen, 3 MUG-teams en 5 ziekenwagens. Alle bewoners en huisdieren werden geëvacueerd en opgevangen in een bus van MIVB en in een nabijgelegen kantoor”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de brandweer.

De drie personen die naar het ziekenhuis moesten waren de bewoners van het appartement waar de brand ontstond. Moeder en zoon waren bevangen door de rook en de vader van het gezin brachten de hulpdiensten naar het militair hospitaal wegens de brandwonden in zijn aangezicht. Ook hun hond en kat zijn afgevoerd naar een dierenkliniek.

De onbewoonbare appartementen zijn de vier appartementen op de vierde verdieping en één appartement op het vijfde. De brandweer vertrok pas om 5u00 ‘s ochtends.

Wat de oorzaak van de brand precies was moet nog blijken. Wel zeker is dat er geen kwaad opzet in het spel was volgens Walter Derieuw.