Vierde editie van Flowertime zet Stadhuis in de bloemetjes SZM

20 juni 2019

18u20 0 Brussel Om de twee jaar kan je op de Grote Markt het Bloementapijt gaan bewonderen. Maar al vier edities kan je ook tijdens de oneven jaren in het Brusselse stadhuis ondergedompeld worden in een oase van bloemen.

Van 14 tot 18 augustus kan je in 13 zalen van het stadhuis van Brussel een bloemenperk bewonderen. Het thema van de vierde editie van Flowertime, “A World of Floral Emotions” moet inspelen op de emoties van de Brusselaar of toerist. Daarvoor werkt de stad Brussel samen met vzw Bloementapijt en Floraliën.

Dit jaar werden meer dan 30 artiesten met 13 verschillende nationaliteiten uitgekozen. Deze zullen vier dagen lang in augustus carte blanche krijgen om in een toegewezen zaal het stadhuis letterlijk te verbloemen. “Het is een uitgelezen kans om het stadhuis (opnieuw) te ontdekken”, zegt Delphine Houba, schepen van Cultuur en Toerisme en voorzitster van vzw Bloementapijt.

“In een grote stad, waar de natuur soms zoek is, is het belangrijk om die terug te brengen”, vertelt Pieter Toebaert, algemeen directeur van Floraliën. “Met dit evenement worden de zintuigen van de mensen geprikkeld en spelen de artiesten in op emoties.” Dit jaar zullen floristen uit verschillende achtergronden het stadhuis inkleden. “Een florist van Japan zal de zaal niet op dezelfde manier aankleden als iemand van Mexico.”

De West-Vlaamse Agna Maertens vindt het een eer om haar passie te kunnen delen en verkozen te zijn. Ze gaat met lange stelen een driedimensionaal oog maken. Daarvoor gebruikt ze ook 60 kg vogelzaad. Anne Guns uit Asse werkt rond een brandend actueel thema. Ze zal namelijk samenwerken met Cyclo en een installatie maken met fietsen. “Ik ben nogal groen geïnspireerd en mobiliteit komt vaak in het nieuws. Daarom wil ik met mijn bloemen de fiets promoten zodat ik misschien andere mensen aanzet om hun fiets in de bloemetjes te zetten.”