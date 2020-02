Vierdaagse werkweek (met behoud van loon) voor oudere ambtenaren van start in Sint-Joost mvdb

03 februari 2020

16u07

Bron: 7s7 - RTBF 2 Brussel Het gemeentepersoneel van 55 jaar en ouder in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node mag overschakelen op een vierdaagse werkweek met behoud van loon. De in 2019 aangekondigde maatregel is sinds vorige week van kracht, meldt de RTBF.

De dichtstbevolkte gemeente van het land heeft 120 ambtenaren - een vijfde van het gemeentepersoneel - in dienst die in aanmerking komen voor de gunst. Zo’n 95 van hen hebben een aanvraag ingediend bij het schepencollege. De schepenen gaan dan na of de dienstverlening niet in het gedrang komt. Sint-Joost is vanouds een arme gemeente met een torenhoge werkloosheidsgraad. Het bestuur wil als compensatie 20 tot 24 voltijdse equivalenten aanwerven. Burgemeester Emir Kir, onlangs uit de PS gezet, trekt daarvoor jaarlijks 900.000 euro uit.

“De maatregel moet het welzijn van de werknemers, de kwaliteit van het werk en de solidariteit tussen de generaties van werknemers bevorderen”, zei Kir vorig jaar over de opvallende beslissing.