Vier vijfde van Brusselse woonzorgcentrums getroffen door coronavirus JCV

11 april 2020

10u42 0 Brussel 116 van de 146 Brusselse woonzorgcentrums zijn op dit moment getroffen door het coronavirus. Dat meldt Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo). In de centrums werden tot nu toe al 254 verdachte sterfgevallen opgetekend.

190 van die overlijdens werden na een test ook wel degelijk aan het coronavirus toegekend. 46 centrums doen momenteel beroep op bijstand van Artsen Zonder Grenzen om de toestand het hoofd te bieden. “Dankzij deze begeleiding door AZG, hebben vijf rusthuizen het hoofd kunnen bieden aan hun problemen waardoor zij geen verdere steun meer nodig hebben”, zo laat het kabinet-Maron weten. In totaal werken er in de centrums zo’n 7.000 mensen. Daarvan zijn er momenteel 568 ziek of afwezig.

Daarnaast zullen in de twaalf zwaarst getroffen rusthuizen ook testkits verdeeld worden. “Aangezien dit eerste aantal testen duidelijk ontoereikend is gebleken, blijft de federale overheid alles in het werk stellen om in coördinatie met de gewesten zo snel mogelijk alle bewoners van onze rusthuizen te kunnen testen”, aldus het kabinet-Maron.

Ook Defensie sprong al bij in Brussel. Het woonzorgcentrum van Jette krijgt sinds woensdag steun van militair personeel. Vanaf zaterdag geldt dat ook voor het rusthuis Jean Van Aa in Elsene, is te horen bij Defensie.