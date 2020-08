Vier schaaktafels landen op het Schaarbeekse Weldoenersplein JMBB

27 augustus 2020

09u38 1 Brussel Asociaal gedrag schaakmat zetten. Dat is wat het buurtcomité Weldoeners-Bienfaiteurs wil bereiken met de installatie van vier schaaktafels op het Weldoenersplein.

“Geïnspireerd door het New Yorkse Washington Square Park, zullen onze schaaktafels in de publieke ruimte zorgen voor meer samenleven, het ontwikkelen van een kritische geest bij de buren en voor een opwaardering van onze wijk”, klinkt het op Facebook. De schaaktafels zijn het werk van het buurtcomité Weldoeners-Bienfaiteurs. In 2017 stelde het comité met 118 handtekeningen van buurtbewoners op zak het idee voor aan het gemeentebestuur, om de Weldoenerswijk een “nieuwe dynamiek” te geven. “Het Weldoenersplein is namelijk één van de mooiste ronde punten van Brussel, maar de tand des tijds heeft jammer genoeg zijn tol geëist”, klinkt het.

Zaterdag om 10u worden de schaaktafels ingehuldigd.