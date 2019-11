Vier pop-upwinkels voor historisch centrum: “Heropleving nog een duwtje in de rug geven” JCV

21 november 2019

16u39 1 Brussel Het ‘Ilôt Sacré’ in Brussel, beter bekend als de buurt rond de Beenhouwersstraat, krijgt vier pop-upwinkels en een artistiek laboratorium. Die moeten meer volk naar de Predikherenstraat lokken. Het project ‘Pimp My Street’ moet ook jonge Belgische ontwerpers en ondernemers een kans geven om een zaak op te zetten in het centrum van de stad.

In de panden in de Predikherenstraat werd donderdag nog volop geboord en gewerkt om de laatste hand te leggen aan de tijdelijke winkels. “Ik heb het idee pas in september gehad, dus ik moet iedereen bedanken dat ze zo hard gewerkt hebben om dit in orde te krijgen”, zegt schepen van Economische Zaken Fabien Maingain (Défi). “Maar dat het zo snel is gegaan en dat ook de eigenaars van de panden zich hierachter hebben gezet, bewijst hoeveel steun er is.”

De stad Brussel werkt al sinds 2017 aan de herinrichting van de ‘Ilôt Sacré’. “We plukken daar nu ook de vruchten van, je ziet dat de handel in de buurt een boost krijgt”, zegt Maingain. “Maar er is nog leegstand in deze straat en met de feestdagen voor de deur is dat zonde. We willen mensen net weer meer in deze buurt te trekken. Vandaar dit project.”

Design, vintage en kunst

Vier winkels bezetten voor ‘Pimp My Street’ de gebouwen in de Predikherenstraat. Een daarvan is Kwelox, een Belgische fabrikant van design opbergmeubelen, een andere wordt ingenomen door Kunty Moureau, oprichtster en curatrice van Uptown Design. Er komt ook een pop-upwinkel die in het teken staat van straatkunst. In het gebouw op nummer 12 wordt er een artistiek laboratorium ingericht.

Een laatste ruimte is voor het merk Little Vintage Lovers van Cécile Dechamps. “Ik ben samen met mijn broer Maxime op dit idee te komen”, zegt ze. Wij hebben al een winkel in Genval en nu kunnen we het ook eens proberen in de stad. Wij verkopen vooral vintage producten uit België, zoals tassen van het merk Boch. Toeristen willen immers vaak iets lokaal in handen hebben. Deze pop-up blijft maar even open, maar als we hier succes boeken, kunnen we misschien een permanente zaak openen.”

In de galerij van Uptown Design vind je onder meer werk van Veerle Symoens uit Antwerpen. “Ik stel hier mijn collages voor”, zegt ze. “Die heb ik samen gemaakt met Moka, een ‘Rescue Dog’ die ik in Spanje geadopteerd had. Hij heeft al deze fragmenten verscheurd en ik heb voor de samenstelling gezorgd. Daarom geef ik vijf procent van de winst aan ‘Ace Shin’, een organisatie die honden in Spanje helpt. Hiervoor had ik een tentoonstelling op de Louizalaan met Uptown dus dit is wel een andere omgeving, maar ik heb hier wel nieuw werk voor voorzien.”

De pop-upwinkels blijven een maand lang open. Op kerstavond sluiten ze de deuren.