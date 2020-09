Vier nieuwe testcentra in aantocht in Brussels Gewest JMBB

15 september 2020

20u15

Bron: Belga 0 Brussel Er komen op korte termijn vier nieuwe testcentra in het Brusselse. Het gaat om testcentra waar asymptomatische personen moeten terechtkunnen voor een COVID-test. Dat laat Brussels Gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) weten.

De testcapaciteit wordt daarmee opnieuw verhoogd en dat moet dan weer de enorme drukte wegnemen die de huisartsen momenteel ondervinden. De Brusselse overheid werkt samen met de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie aan het plan om binnenkort vier nieuwe testcentra te openen waar, net zoals het testdorp in Antwerpen, op grote schaal kan getest worden.

“De exacte locaties kan ik nog niet meegeven, maar we werken bijvoorbeeld al een tijdje aan het vinden van een locatie dichtbij het station Brussel-Zuid. Ook de exacte timing is nog onduidelijk. We willen niet op de zaken vooruit lopen, maar we werken er hard aan”, vertelt minister Maron. Dankzij de opening van de nieuwe testcentra kan het aantal tests in Brussel in een eerste fase stijgen naar een gemiddelde van 5.000 per dag en later zelfs naar 9.000. Dat ligt in lijn met de federale capaciteit die naar 90.000 tests per dag voor België moet stijgen, meldt Maron nog.