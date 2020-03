Vier mensen naar ziekenhuis door brand in inkomhal van flatgebouw JCV

07 maart 2020

17u03 0 Brussel De brandweer van Brussel moest zaterdagmorgen tussenkomen voor een brand in de inkom- en trappenhal van een gebouw van acht verdiepingen. Door de hevige rookontwikkeling moesten vier mensen naar het ziekenhuis voor controle. De andere bewoners van het gebouw moeten tijdelijk in een hotel verblijven.

De brandweer werd om 8.34 uur opgeroepen naar een gebouw op de Beliardlaan in Brussel. Daar was een brand ontstaan in de inkomhal die voor veel rook in de trappenhal zorgde. De brandweer evacueerde 29 bewoners, waarvan er een in een rolstoel zat. Zij werden tijdelijk ondergebracht in een bus van de MIVB die de politie had opgevorderd.

Vier bewoners werden voor controle overgebracht naar een hotel. Door de lange duur van de ventilatie worden de bewoners zaterdag door het OCMW van de Stad Brussel opgevangen in een hotel. Zaterdagnamiddag wordt het gebouw gecontroleerd op CO, waarna de bewoners weer naar huis kunnen.

De oorzaak van het vuur is nog onbekend. De brandweer werd bij het blussen wel gehinderd door kasten en andere voorwerpen in de traphal. “We wijzen erop dat het niet aan te raden is om voorwerpen in een hal of trappenhuis onder te brengen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Dit bemoeilijkt de evacuatie en de blusoperaties en zorgt voor bijkomende rookontwikkeling en extra brandbaar materiaal.”