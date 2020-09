Vier leerkrachten in Molenbeek besmet met corona: bijna 1.000 leerlingen moeten twee weken thuisblijven Middelbare scholen Maritiem en Karreveld twee weken dicht na besmettingen HAA

17 september 2020

16u00

Bron: Belga 2 Brussel In de gemeente Molenbeek gaan vanaf morgen twee middelbare scholen voor twee weken dicht nadat bij het lerarenkorps verschillende gevallen van Covid-19 werden vastgesteld.

Het gaat om de middelbare scholen Maritiem en Karreveld, zegt burgemeester Catherine Moureaux (PS). Vier onderwijzers hebben positief getest op het coronavirus. Vermoed wordt dat de besmetting doorgegeven is in de leraarskamer. De 923 leerlingen en hun ouders worden vandaag nog verwittigd.

Aangezien sommige onderwijzers in beide scholen lesgeven, werd beslist beide scholen te sluiten. Volgens burgemeester Moureaux is het moeilijk te zeggen hoe groot het risico is dat ook de andere onderwijzers slachtoffer worden van het virus. Daarom is in samenspraak met de bevoegde instanties beslist om alle 60 leerkrachten in quarantaine te stoppen, waardoor de scholen de facto moeten sluiten.

