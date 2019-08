Vier krakers uit brandend pand in Anderlecht gered RDK

11 augustus 2019

De Brusselse brandweer heeft zondag omstreeks 10.45 uur vier krakers uit een leegstaand gebouw gered. In het pand had een matras om een nog onduidelijke reden vuur gevat. De brandweer kwam ter plaatse en kon de vier krakers op tijd uit het gebouw halen. Eén van hen kreeg meteen zuurstof toegediend omdat hij rook ingeademd had. Uiteindelijk moest niemand naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag viel in de Hoogstraat in Brussel wel een dode bij een brand in een kraakpand. Het Brusselse parket is een onderzoek gestart om de exacte omstandigheden te achterhalen. Of het dodelijke slachtoffer een kraker was, is nog niet duidelijk.