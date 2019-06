Vier keer meer bezoekers voor AfricaMuseum na renovatie JCV

22 juni 2019

09u26 0 Brussel Het AfricaMuseum in Tervuren heeft sinds de heropening op 8 december vorig jaar al 240.000 bezoekers over de vloer gekregen. Dat komt neer op 9.000 mensen per week en dat zijn er vier keer meer dan voor de renovatie. “Dit overtreft ruimschoots onze verwachtingen”, zegt het museum.

Op de Publica Awards, de prijzen voor de beste overheidsprojecten, werd het ambitieuze restauratieproject van het AfricaMuseum donderdag bekroond met de hoofdprijs in de categorie Heritage & Architecture. De prijs werd gedeeld met de beeldsmederij De Maan in Mechelen. Het museum in Tervuren sleepte ook de publieksprijs in de wacht.

Het AfricaMuseum, dat in 1910 de deuren opende, ging eind vorig jaar opnieuw open voor het publiek na een grondige renovatie door de Regie der Gebouwen die vijf jaar aansleepte en 66,5 miljoen euro kostte. In het museumgebouw is enkel nog de collectie ondergebracht waardoor er nu 11.000 m2 tentoonstellingsruimte is in plaats van 6.000 m2 voorheen. Faciliteiten zoals de toegang, museumshop en cafetaria werden gehuisvest in een nieuw paviljoen dat via een ondergrondse gang toegang geeft tot het museum.