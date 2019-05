Vier jaar voor strijder die zoontje meenam naar Syrië WHW

27 mei 2019

17u09 0 Brussel De Brusselse correctionele rechtbank heeft Mehdi A. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar met uitstel. De man was in 2014 naar Syrië getrokken om er zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat.

Zijn echtgenote was hem achterna gereisd met hun 13 maanden oude zoontje. Zij kreeg de gunst van de opschorting. Ook de zus van Mehdi A., die zijn echtgenote naar de luchthaven van Schiphol had gebracht, genoot de gunst van de opschorting terwijl een vierde verdachte een celstraf van 1 jaar met uitstel kreeg. Die man had niet alleen hulp verleend aan Mehdi A. maar had op 15 januari 2015 ook Marouane El Bali, lid van de terreurcel van Verviers, naar Verviers gebracht. Diezelfde avond werd El Bali opgepakt na een vuurgevecht met de speciale eenheden van de federale politie, waarbij twee andere terroristen om het leven waren gekomen.