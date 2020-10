Vier hoogbeveiligde zalen in Brussels justitiepaleis in januari klaar SRB

03 oktober 2020

15u27

Bron: Belga 0 Brussel De vier hoogbeveiligde zittingszalen die sinds enige tijd gebouwd worden in het Brusselse justitiepaleis, zullen in januari klaar zijn. Dat meldt de FOD Justitie. De zalen, die een zogenaamde “box in the box” vormen, worden gebouwd om processen te kunnen houden die als risicovol worden beschouwd.

“De vier zittingszalen kunnen een afgesloten en hoogbeveiligde afdeling vormen binnen het justitiepaleis, vandaar de term ‘box in de box’”, zegt Christine-Laura Kouassi, woordvoerster van de FOD Justitie. “Het gaat om zittingszalen van normale afmetingen, met een directe toegang tot het cellencomplex van het paleis.”

De bouw van de zalen nam al in 2018 een aanvang en staat volledig los van de meer recente vraag naar grotere zittingszalen om een aantal processen in corona-veilige omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden. De werken aan de “box in the box” waren al in 2010 aangekondigd en beantwoordden toen aan een vraag naar strengere veiligheidsmaatregelen in het paleis. Het gebouw dateert al van 1866 en was lang ondermaats beveiligd. Sinds enkele jaren zijn verschillende aanpassingen uitgevoerd, zoals beveiligde ingangen voor personeel, advocaten en publiek.

Na de “box in the box” moet er nog werk gemaakt worden van de renovatie van de facade van het gebouw. Die façade wordt al sinds 1987 ontsierd door stellingen en de renovatiewerken zouden volgens een laatste inschatting klaar moeten zijn tegen 2030.