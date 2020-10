Vier Brusselse gemeenten voeren lijst aan met meeste coronabesmettingen in ons land JMBB

05 oktober 2020

11u11 0 Brussel Het coronavirus blijft aan kracht winnen in het Brussels Gewest. Vier van de tien gemeenten die in de top 10 staan wat het aantal coronabesmettingen betreft, zijn gemeenten uit het Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal tests dat positief is in Brussels, bedraagt net geen vijftien procent.

Het gaat om Sint-Jans-Molenbeek (744), het nabij gelegen Koekelberg (674), Sint-Joost-ten-Node (640) en Ganshoren (634). De cijfers duiden het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners aan in de periode van 25 september tot 1 oktober. Tussen 28 september en 3 oktober registreerde het Brussels Gewest een positiviteitsratio van bijna vijftien procent. Met 14,55 % positieve staalafnamen laat Brussel alle Belgische provincies achter zich. Ter indicatie: Vlaams-Brabant telt net geen zeven procent positieve tests, Antwerpen iets meer dan zes procent.

Vanaf vandaag gaat in Molenbeek een aantal verscherpte maatregelen in. Zo is een tafel van vijf voortaan het toegestane maximum in horecazaken. De aanwezigheid op huwelijken wordt beperkt tot het paar, de ouders en de getuigen. Bij begrafenissen mag het aantal aanwezigen op de begraafplaats niet hoger dan vijftien liggen. Bij indoorsporten is publiek voorlopig niet toegelaten.