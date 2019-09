Vier Brusselaars krijgen steun voor creatieve wijkprojecten SZM

10 september 2019

18u03 0 Brussel Het Fonds Alain De Pauw zocht sterke persoonlijkheden die zich willen inzetten voor de levenskwaliteit in hun wijk en daarbij hun buren kunnen enthousiasmeren en mobiliseren. Daarbij werden vier Brusselaars geselecteerd en krijgen ze nu steun voor hun projecten. Het thema dit jaar draait rond ‘je buurt mooier maken’.

Het Fonds Alain De Pauw, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, geeft een duwtje in de rug aan mensen met een creatieve geest die hun wijk duurzaam willen veranderen in positieve zin. Jaarlijks reikt het Fonds daartoe beurzen uit van maximaal 5.000 euro aan individuen. Het thema voor dit jaar, ‘je buurt mooier maken’, mocht ruim ingevuld worden.

De jury selecteerde vier laureaten, met projecten verspreid over Brussel. Jonathan Giacomelli spreekt met zijn project We ART XL de jongeren in Elsene aan om samen schilderijen te maken waarmee ze hun buurt nabij het gemeentehuis verfraaien. Het project moet uitmonden in een buurtfeest, in samenspraak met de gemeente, rond de inhuldiging van de werken. Alice van Innis creëert in Laken het project ‘Straat op Kindermaat’. Samen met kinderen brengt ze op hun dagelijkse routes naar school, park of hobby’s, schilderingen aan die hun fantasie prikkelen en aanzetten tot spelen.

De derde laureate, Missy Anthea wil eveneens in een Elsense wijk samenwerken met de buurt om een grote muurschildering te bedenken. Buurtbewoners en handelaars geven aan waarover het fresco moet gaan, en krijgen de keuze tussen enkele concepten. Het einddoel is een schildering waarin de buurtbewoners hun waarden weerspiegeld zien en waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. Uiteindelijk zet Shahin Mohammad Lagneau een buurtproject voor de wijk Aumale in Anderlecht op poten. Ze wil er van een stukje ongebruikt terrein, dat vooral een stortplaats werd, een gezellige plek maken waar de buurtbewoners mekaar kunnen ontmoeten, en de lokale verenigingen feestjes of workshopskunnen opzetten.