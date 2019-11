Vier aanhoudingen na ontmanteling van drugsbende in Schaarbeek SHVM

19 november 2019

19u19 0 Schaarbeek De gerechtelijke brigade van de politie van de zone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) heeft begin november tijdens een grootschalige operatie een bende opgerold die in Schaarbeek drugs verkocht. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vier mensen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst

De organisatie was gevestigd in Anderlecht en Molenbeek, maar was actief in Schaarbeek, meer bepaald in de buurt van de Rogierlaan, de Wijnheuvelenstraat en de Vooruitgangstraat. Ze kon beroep doen op mensen zonder papieren om de drugs te verkopen.

Het onderzoek naar de bende ging van start in 2018 en de agenten konden vier verdachten oppakken. Daarna zijn de speurders op zoek gegaan naar de leider, de leveranciers en de manier van werken van de groep.

Daarnaast werden 50.000 euro aan cash geld, 150 gram cocaïne, 11 kilogram heroïne, een drugspers en verschillende communicatiemiddelen in beslag genomen tijdens huiszoekingen.