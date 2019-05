VIDEO. Politiegeweld in Molenbeek: agent schopt geboeide verdachte op het hoofd JCV HAA

21 mei 2019

19u41 72 Brussel Een politieman van de zone Brussel-West die in Molenbeek een overmeesterde verdachte zou mishandeld hebben, is door de korpschef op non-actief gezet. Dat meldt de woordvoerster van de politiezone. Het incident werd maandag gefilmd door een buurtbewoner en gisterenavond naar buiten gebracht door de krant La Capitale.

Op de beelden die vandaag verspreid werden, is te zien hoe een eerste agent een man overmeesterd heeft en tegen de grond houdt in de Pastorijstraat in Molenbeek. Andere agenten komen aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur van dat voertuig zat, wandelt naar de verdachte en trapt die twee keer tegen het hoofd.

Hoewel de eerste politieman meteen “stop” roept, dient de tweede agent de overmeesterde man nog twee vuistslagen toe, opnieuw op het hoofd.

Intern onderzoek

Caroline Vervaet, woordvoerster van de politie Brussel-West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek) heeft nog geen kennis van een klacht die door het slachtoffer zou zijn ingediend. Op basis van de verspreide beelden is wel een proces-verbaal opgesteld tegen de betrokken inspecteur. Er is ook een intern onderzoek geopend.

De politieman is op non-actief gezet, in afwachting van een beslissing door het politiecollege over zijn schorsing. “Dit soort gedrag is voor ons volkomen onaanvaardbaar”, besluit de politiewoordvoerster.

“Achtervolging na diefstal”

Burgemeester Catherine Moureaux (PS) vroeg op Twitter alvast een snel onderzoek en een sanctie. “Het geweld bij deze interventie is onaanvaardbaar”, zegt ze. “Ik vraag dat de betrokken agent voorgeleid wordt en dat er een onmiddellijke sanctie komt.” Nog volgens de burgemeester volgde de arrestatie op een achtervolging na een diefstal.

Une vidéo montrant une intervention policière à #Molenbeek circule actuellement. Cette intervention est d’une violence inacceptable. Rien ne peut la justifier. Je demande que l’agent impliqué soit convoqué et qu’une sanction immédiate soit prise. Catherine Moureaux(@ catmoureaux) link