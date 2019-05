VIDEO. Pascal Smet (one.brussels-SP.A) heeft er goed gevoel bij SZM

26 mei 2019

13u26 5

Over een pronostiek wilt hij het niet hebben, maar huidig minister voor Mobiliteit, Pascal Smet, heeft wel een goed gevoel bij deze verkiezingen. Hij hoopt dat de stemmen zich zullen vertalen in de vele positieve reacties die hij gekregen heeft. Straks gaat hij de kalmte voor de storm opzoeken bij zijn 96-jarige oma in Kruibeke. Maar hij belooft op tijd terug te komen voor de uitslagen vanavond. One.brussels-SP.A komt samen in café Via Via vanaf 17 uur.