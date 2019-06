VIDEO. Honderd naakte fietsers palmen voor vijftiende keer centrum Brussel in Robby Dierickx

15 juni 2019

15u38 2 Brussel Zowat honderd naaktfietsers hebben vanmiddag een tochtje door de Europese wijk in Brussel gemaakt. Daarmee vragen ze aandacht voor de zachte weggebruikers. Het was al de vijftiende keer dat de fietsers naakt door het centrum van de hoofdstad trokken.

De ene poedelnaakt, de andere enkel getooid in een slipje: de toeristen die vandaag door Brussel wandelden zullen ongetwijfeld even geknipperd hebben toen ze een bende naaktfietsers door de straten zagen rijden. In het kader van de vijftiende editie van de Cyclonudista sprongen immers zowat honderd mensen (bijna) naakt op hun tweewieler. Met het initiatief vroegen ze aandacht en meer zichtbaarheid voor de zwakke weggebruiker in de hoofdstad.