VIDEO. Eten maken! En blaadjes kopiëren! Basisschool De Knipoog zoekt nieuwe directeur met grappig filmpje SZM

20 juni 2019

12u13 0 Brussel Wat moet een directeur doen? Dat was de vraag die werd gesteld aan de leerlingen van GBS De Knipoog in Molenbeek.

“De directeur moet eten maken in de middag” of nog “De directeur moet blaadjes kopiëren” was het antwoord van de leerlingen in het filmpje. Zo wil de school op een ludieke manier een vacature voor directeur open stellen. Voor de echte functieomschrijving en om te solliciteren, kan je surfen op de website van de VDAB.