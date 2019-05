VIDEO. Elke Van den Brandt (Groen): eerst stemmen en dan - zoals het een groene betaamt - een wandeling in Laarbeekbos SZM

Lijsttrekker voor het Brussels Parlement Elke Van den Brandt hoopt de groene golf van de gemeenteraadsverkiezingen verder te zetten in het Gewest. Ze is klaar om de stap van het Vlaams naar het Brussels Parlement te zetten en zodiende mee aan die kar te trekken. Van den Brandt gaat, zoals het hoort bij politici van Groen, eerst nog een wandeling maken in het Laarbeekbos.