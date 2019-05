VIDEO. Burgerplatform Agora loot vanaf oktober 2019 89 Brusselaars SZM

28 mei 2019

18u16 0 Brussel Het burgerplatform dat als underdog een zetel kon bemachtigen in het Brussels Parlement gaat vanaf oktober een assemblee samenstellen van 89 Brusselaars. Iedereen kan dus geloot worden om mee in het assemblee te zitten.

Agora wil de democratie weer bij de burger brengen, zodanig dat Brusselaars rechtstreeks mee kunnen regeren. Nu dat ze ze effectief een zetel hebben, gaan ze vanaf september een assemblee oprichten van 89 personen. Op basis van gender, leeftijd en opleiding, worden de assembleeleden verkozen. Zo willen ze een zo representatief mogelijk beeld van Brussel laten samenkomen in werkgroepen. De assemblee zou ook om de 6 maanden opnieuw gekozen worden. Op basis van je adres zou het dus kunnen dat jij in september een brief krijgt om je toe te voegen bij de werkgroepen van Agora.

Verschillende thema’s zullen aan bod komen in de werkgroepen en er zal een consensus bereikt worden. Een verkozen woordvoerder heeft dan de taak om die ideeën in het parlement te gaan verdedigen.

Agora is het eerste burgerplatform dat een zetel in het parlement heeft.