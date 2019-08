Via Fix My Street-app kan je nu ook verlaten fietsen melden SZM

05 augustus 2019

14u39 2 Brussel Fietsersbond Gracq roept massaal op om verlaten fietsen te melden op de app Fix My Street. Die app van Brussel Mobiliteit wil de leefbaarheid in de stad verbeteren door burgers ‘incidenten’ op de openbare weg te laten melden.

Dat ‘incident’ kan gaan van grof huisafval op straat tot graffiti op de muren of niet-opgehaalde vuilniszakken. Nu is er op de app ook een sectie ‘verlaten voertuigen’. Daar kunnen mensen nu ook verlaten fietsen of brommers melden waarvan onderdelen gestolen zijn.

Fietsersbond Gracq roept nu massaal op om die fietsen te melden. “Die gestolen fietsen dragen bij aan een klimaat van straffeloosheid”, zeggen ze op hun Facebookpagina. “Achtergelaten fietsen in de openbare ruimte zijn voor niemand goed.” De opgehaalde fietsen worden daarna overhandigd aan Cyclo Bxl, die ze recycleert.