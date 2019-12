VGC zoekt 11 conciërges voor gemeenschapscentra JCV

27 december 2019

15u57 0 Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zoekt conciërges in elf van de 22 Brusselse gemeenschapscentra. Daarom wordt er een aanwervingsexamen georganiseerd.

Dat de VGC plots op zoek is naar elf conciërges was te wijten aan problemen rond hun statuut. Die zijn inmiddels van de baan. De mensen die nu al conciërge zijn, zullen geregulariseerd worden. In negen van de centra kunnen de conciërges meteen aan de slag. Het gaat om GC De Markten in Brussel-centrum, GC De Maalbeek in Etterbeek, GC Nekkersdal in Laken, GC Den Dam in Oudergem, GC De Kriekelaar in Schaarbeek, GC De Kroon in Sint-Agatha-Berchem, GC Pianofabriek in Sint-Gillis, GC Op-Weule in Sint-Lambrechts-Woluwe en GC Ten Weyngaert in Vorst. Eens de renovaties zijn afgerond, kunnen er ook twee mensen aan de slag in GC Elzenhof in Elsene en GC De Vaartkapoen in Molenbeek.

Volgens VGC-collegelid bevoegd voor gemeenschapscentra Pascal Smet (one.brussels) spelen de conciërges een belangrijke rol in de gemeenschapscentra. “Zij zijn het aanspreekpunt voor bezoekers buiten de kantooruren”, zegt hij. “Ze openen en sluiten deuren, zetten materiaal en drank klaar, en zorgen voor de veiligheid. Ze spelen een belangrijke rol in het ontvangstbeleid van de gemeenschapscentra, waarvan de infrastructuur steeds vaker door uiteenlopende bezoekers wordt gebruikt.”

Babbeltje

Christine Volcke woont en werkt al 10 jaar in GC Essegem (Jette) als conciërge. “Ik combineer een dagjob met mijn rol als conciërge”, zegt ze. “Zo hoef ik geen huur te betalen. Na al die jaren weet ik wie er in dit centrum komt. Ik ken de bezoekers, doe een babbeltje … Je bouwt een netwerk op. Drie van mijn vijf kinderen wonen hier ook. Het helpt dat zij aanwezig zijn op de momenten dat ik boodschappen doe of iets moet regelen buitenshuis.”

Wie geïnteresseerd is in de job kan zijn motivatiebrief en cv opsturen tot en met 9 februari. Op woensdag 22 januari om 15 uur en donderdag 23 januari om 17 uur organiseert de VGC infosessies in het administratiehuis op de Emile Jacqmainlaan.

