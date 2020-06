VGC maakt geld vrij voor zomeractiviteiten JCV

10 juni 2020

10u27 0 Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie vraagt aan organisaties en de Brusselse bewoners om een aangepast en uitgebreid vrijetijdsaanbod uit te werken voor Brusselaars die deze zomer thuisblijven en een staycation houden. Iedereen met een idee kan tot 10.000 euro steun krijgen voor het organiseren van jeugd-, cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten.

In totaal maakt het VGC-college 1 miljoen euro vrij om deze initiatieven te ondersteunen. “We reiken de hand uit naar de Brusselaars zelf om er een onvergetelijke zomer van te maken,” zegt VGC-collegelid voor cultuur, jeugd en sport Pascal Smet. “Vaak zijn het buurtbewoners zelf die weten wat een wijk nodig heeft. De coronacrisis deed veel Brusselaars beseffen dat publieke ruimte in de stad er evengoed is om te ontspannen, om elkaar te ontmoeten, om te spelen en te sporten. Tijdens de staycation investeren we in talloze activiteiten zodat Brusselaars hun stad kunnen (her)ontdekken. Bovendien zetten we kunstenaars en andere initiatiefnemers opnieuw aan het werk tegen een eerlijke verloning.”

Alle Brusselaars, organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven krijgen de kans een voorstel in te dienen voor 20 juni (voor projecten vanaf 30 juni) en voor 15 juli (voor projecten vanaf 1 augustus). De activiteiten moeten plaatsvinden tussen 30 juni en 31 augustus 2020 en dat in de wijken en in de openbare ruimte verspreid over het hele Brussels Gewest. Alle activiteiten moeten toegankelijk zijn voor publiek en moeten logischerwijs beantwoorden aan de veiligheidsmaatregelen. Alle informatie is te vinden via deze link.