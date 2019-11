Verzetsmuseum wordt grondig onder handen genomen JCV

25 november 2019

15u06 0 Brussel Het Verzetsmuseum in Anderlecht is gesloten en zal een grondige renovatie ondergaan. De beide historische gebouwen worden volledig vernieuwd en er komt een vernieuwde permanente tentoonstelling.

Het museum werd in 1972 opgericht en bewaart het erfgoed van het Belgische en Europese verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je kan er onder meer clandestiene geschriften, sabotage- en drukmateriaal, wapens, uniformen van gevangenen en parachutes bekijken. Ook de naoorlogse periode wordt belicht in het vernieuwde museum, tot aan de Koningskwestie.

Momenteel is het museum in de Van Lintstraat gesloten omdat er gewerkt wordt aan een grootscheepse renovatie. Het renovatieproject wordt door de gemeente Anderlecht geleid dankzij een gewestelijke subsidie van 2,76 miljoen euro. De twee hoofdgebouwen van het Verzetsmuseum worden volledig gerenoveerd. De achterste bijgebouwen maken plaats voor een atrium dat de twee gebouwen met elkaar verbindt via verschillende loopbruggen.

Als alles goed gaat, moet het museum in 2022 opnieuw de deuren openen.