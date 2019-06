Verzekering inbegrepen bij Dott-deelsteps in Brussel mvdb

14 juni 2019

13u46

Bron: Belga - Bruzz 0 Brussel Dott, een van de vele aanbieders van deelsteps in Brussel, lanceert een verzekeringsservice voor haar klanten: wie een Dott-deelstep huurt, is binnenkort zowel verzekerd voor zelf veroorzaakte schade als voor schade toegebracht door derden. De prijs is in de rit inbegrepen, de klant moet er niets extra voor doen.

De verzekering dekt enkel de bestuurder van de step. Wie meerijdt is niet verzekerd, bevestigt algemeen manager Nikos Stathopoulos. Hij raadt af om met twee personen één deelstep te gebruiken. De man wil nog niet kwijt met welk verzekeringsbedrijf de deelstepaanbieder in zee gaat. Dott aanvaardt voortaan ook betalingen met ecocheques van Edenred, Moneasy en Sodexo.



Deelsteps zijn big business in de hoofdstad. Dott begon eind januari als vierde speler en bedient vooral de Europese wijk. De Brusselse deelstepmarkt bestaat verder uit Lime, Bird en Trotty. Over het hele Brussels Gewest zetten zij meer dan 4.000 steps in.