Verwarring over ongeval in Ganshoren: chauffeur was 92, slachtoffer 87 JCV

24 juli 2019

13u06 0 Brussel Het slachtoffer van de aanrijding maandagavond op de Maria van Hongarijelaan in Ganshoren was 87 jaar oud, niet 92 zo als eerder gemeld. De bestuurster van de wagen die haar aanreed, was wel 92 jaar oud.

Dat laat het Brusselse parket weten. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het 87-jarige slachtoffer stak maandag rond 17.50 uur de baan over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een personenwagen. Ze raakte zwaargewond aan hoofd en benen en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens haar familie onderging ze een operatie en is ze momenteel aan de beterhand. De bestuurster van de wagen die haar aanreed, bleek een 92-jarige dame. Zij werd aan een alcoholtest onderworpen, maar daaruit bleek dat ze niet gedronken had. De juiste oorzaak van het ongeval blijft voorlopig nog onduidelijk. Het ongeval vond plaats in een zone 30, maar het is nog niet bekend of er sprake was van overdreven snelheid.