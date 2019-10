Verwarming in Brusselse sociale woningen slaat ‘s avonds automatisch af: temperatuur zakt in sommige panden tot 15 graden SZM

03 oktober 2019

17u52 0 Brussel In sommige sociale woningen van het Brussels Gewest slaat de verwarming ‘s avonds om 23 uur af. In slecht geïsoleerde woningen, kan de temperatuur hierdoor dalen tot 15 graden. “Het is een energiebesparing die de huurders ten goede komt”, zegt de directie. Meerdere inwoners getuigen in La Capitale van de erbarmelijke levenskwaliteit.

“Het is zo nat dat er zich schimmel op de muren vormt”, zegt een huurder van een sociale woning op het Van Caulaertsquare in Sint-Gillis. “We bevriezen in onze appartementen en moeten hoesten en niezen.” Vanaf 23 uur zou de verwarming automatisch afslaan en door de slechte isolatie van het gebouw wordt het heel snel heel koud ‘s nachts. Andere inwoners van sociale woningen hebben eerder al over gelijkaardige problemen geklaagd. In Evere zouden ouderen geklaagd hebben dat de temperatuur overdag beperkt is tot 20 graden.

De maatregelen om de temperatuur te controleren, werden genomen naar aanleiding van de PLAGE-methode (Plan Lokale Actie voor het Gebruik van Energie), van Leefmilieu Brussel. Hiermee wil het Gewest het energieverbruik van gebouwen verminderen.

PLAGE-methode

“We besloten de dagverwarming te beperken tot 22 graden”, zegt Catherine François (PS), die de sociale woningen in Sint-Gillis beheerst. “We schakelen de verwarming ‘s nachts niet uit. We hebben enkel een regeling ingevoerd. Als de temperatuur onder de 15 graden daalt, wordt de verwarming opnieuw gestart. Maar in de nacht, na 22 uur, schatten we dat de temperatuur in de kamers rond de 15-17 graden moet zijn.” Pierre Genot, de directeur van de sociale woningen, ondersteunt ook de methode. “Alles wat wordt gedaan om energie te besparen, is in het voordeel van de huurders.”