Vervroegd opzeggen studentenkoten kost verhuurders 45.000 euro Stephanie Romans

18 juni 2020

17u00 0 Brussel 111 studenten hebben het huurcontract van hun kot door de coronacrisis eerder stopgezet. Daardoor liepen verhuurders 45.000 euro mis. Dat blijkt uit het antwoord van Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hammou (PS) op een parlementaire vraag.

De Brusselse regering besliste in mei dat studenten die door het coronavirus niet meer op kot wilden blijven, hun contract een maand eerder mochten opzeggen. Hogescholen en universiteiten schakelden over op afstandsonderwijs. Daardoor waren heel wat studenten liever thuis bij familie. Bovendien klussen veel studenten bij in de horeca om huur te kunnen betalen. Dat werk viel door het virus weg.

De studentenservicedesk Brik, dat een verhuurplatform van 362 koten beheert, zegt dat 111 huurcontracten voortijdig zijn opgezegd op een totaal van 362 units. “Dit lijkt neer te komen op een totale kostprijs van 45.000 euro.”

Ben Hammou zegt in haar antwoord op de vraag van Bianca Debaets (CD&V) dat er geen specifieke compensatieregeling bestaat voor verhuurders van studentenkoten. “Deze maatregel is natuurlijk geen leuk nieuws voor de verhuurders,” zegt ze. “We streven naar een rechtvaardige verdeling van de inspanningen tussen alle partijen.” De maatregel geldt trouwens voor alle verhuurders, niet alleen voor die van studentenkoten.