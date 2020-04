Vervoort doet oproep tot burgerzin: “Maatregelen ook volhouden tijdens mooie lentedagen” JCV

03 april 2020

17u20 0 Brussel Brusselaars moeten de maatregelen tegen het coronavirus blijven respecteren, ook tijdens de mooie lentedagen die dit weekend in het verschiet liggen. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en de Gewestelijke Veiligheidsraad roepen iedereen op tot burgerzin.

Dit weekend wordt zeer mooi weer voorspeld, met temperaturen tot 20 graden. “Hoewel het begrijpelijk is dat mensen willen genieten van de frisse lucht en het zonnige weer, is het essentieel om de maatregelen op het gebied van hygiëne en fysieke afstand te blijven respecteren”, zo zegt Vervoort in een mededeling. “We zijn op de goede weg. Houd dit nu ook vol tijdens deze warme en zonnige dagen en maak enkel essentiële verplaatsingen.”.

Hij herinnert eraan dat slechts essentiële verplaatsingen toegelaten zijn: woon-werkverkeer, noodzakelijke verplaatsingen, bijvoorbeeld naar de dokter of de bank, en lichaamsbeweging in de buitenlucht. Daarbij moet wel altijd voldoende afstand van elkaar gehouden worden. “Wil je een luchtje scheppen? Doe dat dan alleen, met iemand die onder hetzelfde dak woont of met een vriend of vriendin, en respecteer de regels van fysieke afstand”, klinkt het. Op de website van Leefmilieu Brussel kunnen Brusselaars een overzicht vinden van de groene ruimten in hun buurt.

Vervoort roept ook op geen onnodige toeristische verplaatsingen naar de Ardennen of Belgische kust te maken. Toerisme wordt beschouwd als een recreatieve activiteit en die zijn verboden. Hij waarschuwt ook om de bevelen van de ordediensten op te volgen. Zij zullen toezien op de naleving van de voorschriften en zijn verplicht om overtredingen te bestraffen.